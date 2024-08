KÖÖGI KOMANDO | Pärnu teatri puhvetis teatrit ei tehta. Antakse hoopiski hästi süüa

Hommikul saab keha kinnitada pudru, omleti, pannkookide või klassikalise Inglise hommikusöögiga. Söögikoha lõunapakkumised on nagu kulinaarne reis ümber maailma. Olenevalt päevast võib söögikaardilt leida näiteks kanakarri, Lindströmi kotletid, Mongoolia pajaroa, gnocchi, seljanka ja nii edasi. Päevapakkumiste hinnatase on pealinlastele meeldiv üllatus: 6.30–6.50 põhiroa eest on praeguse hinnaralli tingimustes üpris soodne. À la carte-menüü pole nii globaalse haardega kui päevapakkumised ning valik on Itaalia poole kaldu.