Argo Luude: miks on meil linnavalitsus, mis ütleb inimestele, et te olete lollid ja teete lolle valikuid?

Nimelt arvas tema, et ta peamine roll on kaitsta oma üksust n-ö keskkontori eest ning et see kaitsmine paremini välja tuleks, siis maalis ta keskkontori töötajatest ja eesmärkidest oma üksuses võimalikult negatiivse pildi. Nii pidingi ma tolle juhi ette võtma ja küsima, et kas sinu arust on loogiline see, et ma võtan su tööle ja maksan sulle väga head palka selle eest, et sa lähed ja räägid oma üksuses, et ma olen loll?