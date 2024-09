Ott Lumi: inimesed tahavad aru saada, mis asja Eesti 200 koalitsioonis ja Eesti poliitikas ajab

Erakonna liidri vahetus on alati, minimaalselt vaadates, erakonna jaoks võimalus. Ma eeldan, et vähemalt alguses peaks ja võiks Kristina Kallasel olla suhteliselt mõjus mandaat Eesti 200 juhtimiseks. Aga kuivõrd erakonna reiting on alla valimiskünnise, siis närvilisus ja rahulolematus on ka varmad tekkima.