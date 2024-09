INTERVJUU | Lõpp traditsioonilisele koolitunnile! Jüri kooli juht: kui pole selgelt teada, miks on kodutööd vaja, ei tohi seda lapsele anda

Liina Altroff FOTO: Ott Kattel | Erakogu

Kuuleme kahelt poolt kurtmist. Ühest küljest tuleb iga mõne aja tagant nõudmine, et üht või teist õppeainet – liikumisõpetusest programmeerimiseni – võiks koolis rohkem olla. Teisalt kurdavad lapsed ja vanemad, et koolipäevad on liiga pikad ehk aeg on piiratud ressurss. Sisuliselt saame vaid käituda nagu Eesti eelarves vaesust ümber jagades. Sina leidsid ootamatu lahendusena, et Jüri koolis on edaspidi tunnid hoopis pikemad. Mis efekti see annab?