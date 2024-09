Kuna eri pressiteated loendavad neid süsteeme eri moel, on veidi segadust, kui palju ja millal täpselt neid relvi Ukrainasse jõuab. Aga võib öelda, et tänu Saksamaa panusele paraneb Ukraina õhukaitse siiski pidevalt ja olulisel määral. IRISe süsteemid on ukrainlaste sõnul end väga hästi õigustanud. Saksamaa otsus tellida süsteeme juurde võiks oluliselt kahandada Venemaa motivatsiooni pidada pikaajalist sõda.