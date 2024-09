Riigikogus esindatud parteide esindajad on avalikult kinnitanud, et nad ei ole vastu erakondade riigipoolse rahastamise vähendamisele. Praegu räägitakse, et parteidele riigieelarvest makstavat summat tahetakse kärpida 10%, kuid selle kärpeni on kavas jõuda kolme aasta jooksul. See tähendab, et kui tänavu saavad erakonnad riigieelarvest kokku 5,19 miljonit, siis järgmisel aastal 4,93 miljonit, ülejärgmisel 4,77 miljonit ja 2027. aastal 4,67 miljonit eurot.