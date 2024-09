RAAMATUBLOGI: 1200 Eesti seent, kusjuures mõned kärbseseenedki on söödavad

Eestimaalane on üha enam seenerahvas. Õnneks ja kahjuks. Õnn on selles, et eelkõige koroona-aastatel avastasid paljud linlased, et mitte just pika autosõidukaugusel asub loodus. Kus peituvad seened. Mis on maitsvad ja energiavaesed – kukeseen annab vaid mõne kalori. Kahju on aga sellest, et nood uued tulijad avastasid vanade olijate seenekohad ning tuleb avastada uusi. Mis iseenesest pole probleem, kui tead, kust otsida.