Võrdõigusvolinik: mina liigun Balti jaamast Toompeale 10 minutit, puudega inimene tund aega. See ei ole normaalne!

On tervitatav, et Tallinna linnavalitsus arutleb ja vaidleb, et muuta linna inimsõbralikumaks nii, et jalgratturid, jalakäijad, ühistranspordiga liikujad ja autojuhid mahuksid ühte linnaruumi. Vähem on kuulda aga seda, kuidas me tagame riigi, linnaruumi ja liikuvusvõimalused, mis on ka puuetega inimestele kättesaadavad ja turvalised.