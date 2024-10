Rain Palmiste: meie kallist toitu anna meile tänapäev ja anna andeks meile pakend!

Mõlemad on vajalikud, et vähendada koormust ökosüsteemile. Meil on vaid üks planeet. Teisalt, tehes pakendi järjest kallimaks, võime sattuda olukorda, kus hakkame rohkem toitu kodumajapidamistes, poodides ja mujal ära viskama. Kuidas nii? Selgitan.