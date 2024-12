FAKTIKONTROLL | Kas Zelenskõi ei korralda valimisi, et püsida võimul? Ei, seadus keelab valimised sõjaseisukorra ajal

„Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kelle ametiaeg lõppes mais, teatas teisipäeval parlamendis oma nn sisevastupidavuse plaani esitledes, et valimisi sõja ajal ei korraldata. Tema sõnul on põhiseadus ja seadused selged: sõjaolukorras valimisi ei peeta,“ kirjutas portaal.

Seejärel toob portaal välja hiljutised Gallupi küsitlusuuringu tulemused , mille järgi 52% ukrainlastest soovib, et riik alustaks sõja lõpetamiseks läbirääkimisi.

Portaal järeldab, et see olukord on võimaldanud keelustada opositsiooniparteid ja vahistada kriitikuid. „Praegune olukord tekitab aga Ukraina ühiskonnas kasvavat rahulolematust ja küsimusi, kui kaua Zelenskõi saab sõjaseisukorra ettekäändel võimu kindlustamist jätkata,“ seisab artikli järelduses.

Vanglaplaneedi artikkel on refereeritud portaalist InfoWars, mis levitab süsteemselt vandenõuteooriaid ja valeinfot. InfoWarsi artikkel on omakorda refereeritud Euroopas ja USAs sanktsioneeritud Venemaa propagandakanalist Russia Today (RT). Faktikontroll on varem korduvalt ümber lükanud Vanglaplaneedi artikleid.

Facebooki andmetel on Vanglaplaneedi artiklit jagatud vähemalt 39 korda.

Faktid Ukraina president kehtestas üleriigilise sõjaseisukorra täiemahulise sõja esimesel päeval, mida on iga 90 päeva tagant seaduslikult pikendatud.

Valimiste mittetoimumine ei ole Zelenskõi „ettekääne võimul püsimiseks“, vaid tuleneb sõjaseisukorra seadusest. Sõjaseisukord kestab siiani, sest Ukrainas käib täiemahuline sõda.

Portaal levitab laiemat Venemaa strateegilist narratiivi , justkui Zelenskõi on pärast oma ametliku ametiaja lõppemist ehk 2024. aasta maist võimul ebaseaduslikult. See on seotud teise Venemaa valenarratiiviga , justkui Zelenskõi soovib sõda ja Venemaa soovib rahu.

Sõjaseisukord välistab valimised

Volodõmõr Zelenskõi valiti Ukraina presidendiks 2019. aasta aprillis. Kehtiva seadusandluse kohaselt jääb ta presidendiametisse seniks, kuni riigis kehtib sõjaseisukord ja selle lõppedes on korraldatud uued valimised.

Venemaa propaganda üritab näidata , nagu oleks Zelenskõi mandaat lõppenud selle aasta 20. maiga. Tema ametiaeg oleks tõepoolest sel kuupäeval lõppenud, kui Venemaa ei oleks Ukrainat 24. veebruaril 2022 rünnanud. Täiemahulise sõja esimesel päeval kuulutas president välja sõjaseisukorra, mida Ülemraada on iga 90 päeva järel seaduslikult pikendanud. Ukraina Sõjaseisukorra seaduse §19 järgi on sõjaajal igasuguste valimiste korraldamine keelatud. Seadus sätestab, et sõja tõttu edasi lükatud valimised tuleb korraldada hiljemalt 90 päeva pärast sõjaseisukorra lõppemist.