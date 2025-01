Faktikontroll ei ole tsensuur. Kuidas töötab Facebooki faktikontroll, mille lõpetamisest Mark Zuckerberg äsja teatas?

Zuckerberg tegi oma pöördumises etteheiteid, mida taas USA presidendiks valitud Donald Trump ja paljud tema toetajad on aastaid korranud: faktikontroll on tsensuuri vorm, faktikontrollijad on poliitiliselt kallutatud, nad on usaldust rohkem hävitanud, kui loonud.

Need etteheited on alusetud.

Faktikontroll ei ole tsensuur.

Faktikontrollijatel pole praegu ega kunagi varem olnud õigust sisu „tsenseerida“ ega eemaldada.

Sertifitseeritud faktikontroll järgib rangeid erapooletuse ja läbipaistvuse standardeid.

Vabadus öelda, miks mingi informatsioon ei vasta tõele, on ka sõnavabadus.

Faktikontroll ei ole tsensuur

Meta faktikontrolle, mille Zuckerberg USA-s lõpetas, tehakse Meta platvormidel avaldatud ja laialdaselt levivale valeinfole. See seisneb selles, et avaldatud (potentsiaalset) valeinfot sisaldavale postitusele lisatakse märge, et faktikontroll on seda kontrollinud, ja selgitav artikkel.

Sealjuures on oluline, et faktikontrollijad ei võta ühtki postitust maha, ei blokeeri kasutajaid ega lükka ümber arvamusi ega maailmavaadet. Keskendutakse üksnes faktiväidetele.

Faktikontroll lisab avalikku arutelusse konteksti ja tõenduspõhist infot ainult juurde, jättes lugejale vabaduse otsustada, kas seda infot arvesse võtta. Postitused, millel on küljes faktikontrolli silt, jäävad kõigile nähtavaks. Igaühel on õigus otsustada, mida ta arvab ja usub. Faktikontrollijad ei tsenseeri sisu.

See, mis toimub märgistatud postitusega edasi ehk kas ja kuidas valeinfot sisaldav materjal levib või mis juhtub sageli valeinfot postitavate kasutajate kontodega, on alati olnud Meta enda otsus või vahel tulenenud õiguskorrast. Faktikontrollijatena on meie huvi pigem see, et meie faktikontrolle võimalikult paljud inimesed näeksid ning saaksid informeeritud.

Uuringud näitavad , et faktikontroll on tõhus valeinfol põhinevate arusaamade parandamises.