Signe Riisalo: püüaks järgmistel pühadel paremini. Ikka lokkab pühade ajal koduvägivald

„Tänavu oli jõulupühade ajal 118 kodu, kus keegi vägivalla all kannatas. Need on juhtumid, millest me teame. 31. detsembril ja 1. jaanuaril oli taolisi väljakutseid 130.“

Kurb statistika ütleb meile, et kõigist vägivallakuritegudest moodustab lähisuhtevägivald 45%. See on kokkuvõtvalt öeldes jahmatav. Vaatamata sellele, et oleme aastate lõikes näinud mõningast vägivallajuhtumite vähenemist, ütleb politsei- ja sotsiaaltöötajate kogemus, et tegemist on vaid teatamiste arvuga, mitte märgiga ühiskondlikust edasiminekust.