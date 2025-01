Õlletootjate liidu juht: alkoholipoliitikas on oluline, mis on sobiv, vajalik ja mõõdukas. Ärme kuluta ressurssi ebamõistlikele piirangutele

Uudisveergudel on mitme kuu vältel kogunud hoogu alkoholipoliitika debatt, mis on igati tervitatav. Kahjuks on ilmnenud, et selle debati aluseks on paljuski ekslikult esitatud informatsioon. On saanud tavaks, et väiteid esitatakse tihti petlikult kui tõendus- ja teaduspõhiseid.