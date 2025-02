Tõnu Esko: ärme takista ettevõtlikke teadlasi! Kaotame ebavajalikud piirangud ja loome soodsa õiguskeskkonna

See on seaduse vaatevinklist huvide konflikt, seega ei tohiks sellist koostööd teha. Enamasti ongi seesama teadlane aga oma valdkonnas Eesti parim ekspert, mistõttu pole võimalik ettevõtte jaoks vajalikku arendustööd kuskilt mujalt tellida.

See tähendab, et vajalik teadus- ja arendustöö võib jääda tegemata või ettevõte sootuks asutamata. Probleemid tekivad igal juhul, olenemata sellest, kas teadlane jätkab paralleelselt tööd ülikoolis või pühendub vaid ettevõtte arendamisele. Alati jääb kahtlus, et ega ta pole mõjutanud oma ettevõtet puudutavaid ülikooli otsuseid.