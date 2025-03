Oscar Eestisse: mida teha, et pärast lätlasi skooriksime meie?

Kui lätlased võitsid Oscari, teatas koomikust õhtujuht Conan O’Brien: „Pall on nüüd teie väljakupoolel, Eesti.“ Tõsi, see on siin ju varem korduvalt olnud: 2013. aastal pääses Eesti ja Gruusia koostöös valminud Zaza Urušadze „Mandariinid“ parima võõrkeelse filmi kategoorias suisa viie viimase hulka ning filmi delegatsioon jõudis ka punasele vaibale. Tudengifilmi Oscari on aga võitnud nii Tanel Toom 2010. aastal filmiga „Pihtimus“ kui ka German Golub 2020. aastal linateosega „Minu kallid laibad“. Aasta eest panustati aga Anna Hintsi üle ilma preemiad noppinud dokumentaalfilmile „Savvusanna sõsarad“.