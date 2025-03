JUHTKIRI | Pevkur võtab Eesti kaitsmist lõdvalt

Peaminister Kristen Michal tahab tõsta kaitsekulud viie protsendini SKP-st. Appi tuli ka Euroopa Liit, mis leppis kokku, et riigikaitse nimel võib tõsta laenukoormust 1,5% võrra nii, et see ei lähe vastuollu eelarvereeglitega. Veelgi enam – riigikaitse nimel saab ümber suunata ka eurotoetusi ühtekuuluvusfondidest.