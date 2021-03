Leedu on praegu jagatud tsoonideks: must, punane, oranž ja kollane. Praegu on 16 musta tsooni. Linnadest kuuluvad sinna Vilnius, Kaunas, Klaipeda. Täna võttis Leedu Seim vastu kohustusliku testimise otsuse neile, kes töötavad koolides, haiglates, hoolduskoduses ja toitlustuses.