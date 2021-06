FAKTIKONTROLL | Kas endisel EKRE ministril on õigus, et põlevkivist õli tootmine on kõige keskkonnasõbralikum viis selle kasutamiseks?

Eelmise valitsuse plaan ehitada Ida-Virumaale põlevkivi väärindamiseks uus õlitehas on taas küsimus seoses tänase valitsuse plaanidega seda projekti jätkata. Endine keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) väitis 31. mail Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis, et "Loomulikult peame me innovaatiliste lahenduste abil minimeerima selle olulise majandusharu keskkonnamõju, ent vedelkütuste tootmine ongi kõige efektiivsem ja keskkonnahoidlikum põlevkivi väärindamise viis."

KONTROLL

Koka väitest kontrollime, kas õli (ehk vedelkütuse) tegemine on tõesti kõige keskkonnahoidlikum põlevkivi kasutamise viis. Eesti Energia enda sõnul on õlitootmisest õhku paisatavad heitgaasid kolm korda väiksemad kui elektritööstusest. Sarnaste võrdlusnumbritega järeldusele on jõutud ka Eesti põhjal tehtud TalTechi uuringus. Ida-Virumaale kavandatav õlitehas on väidetavalt veelgi säästlikum, ent Koka väide käib üldiselt vedelkütuste tootmise kohta.

Heitgaaside hulk aga ei piirdu ainult tootmise käigus eralduva süsihappegaasiga, mille kohta on kõik eelnevalt viidatud uuringuid käinud. Isegi kui tootmise käigus paiskab õli tootmine õhku vähem heitgaase kui elektritööstuses, tuleb arvesse ka võtta, kuidas õli kasutatakse ja mis selle lõplik sihtpunkt on.

Tänane keskkonnaminister Tõnis Mölder (Keskerakond) on väitnud, et "99% põlevkiviõli toodangust ongi ekspordiks mõeldud" ning selle üks suurimaid kasutusviise oleks kütuseallikas suurlaevadele. Selleks, et õlitööstuse täit keskkonnamõju hinnata, tuleb ka vaadata seda osa ahelast. Eestis toimub vaid õli tootmine, lõplik rafineerimine näiteks laevakütuseks toimub mujal.