KÜÜDITAMINE | Igor Kalakauskas: pole lootustki, et vene noored Eesti koolis küüditamist mõistma õpivad

Nõukogude aegsed küüditamised Baltikumis ning konkreetemalt Eestis on kooliprogrammides muidugi olemas. Kuid vene õpilastele pakub see vähe huvi ning selleks on mitu põhjust. Ma ei oska siin välja tuua ühest, peamist põhjust. Seepärast kõigest järjekorras.

Suuremas osas vene perekondadest, kui tegemist pole segaperekondadega, ei räägita küüditamisest sel lihtsal põhjusel, et nende perekonda see peaaegu ei puudutanud. Nõukogude ajal räägiti sellest poolenisti sosinal ning koolides ei õpetatud. Kogu nende perede ajalooline mälu, mis puudutab möödunud sajandi keskpaika, on täidetud Teise maailmasõja (ehk ka kaasaja Venemaale kohasemas sõnastuses Suure Isamaasõja) temaatikaga. Paljudele venelastele tundub küüditamine sõja-aastate hiigelkaotuste kõrval kuidagi vähetähtsa sündmusena. Paraku on see tõsi