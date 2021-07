Signe Riisalo: rahvastiku juurdekasvu probleeme ei lahenda lühikese elueaga poliitika

Sündide arv kasvab turvalises, lapse kasvatamist toetavas keskkonnas. Nii on perepoliitika kõrval oluline roll ka majandus- ja tööpoliitikatel. Kuigi täna on suurim tähelepanu tervisekriisi lahendamisel, ei tähenda see, et perepoliitika valdkonnas olulisi samme edasi poleks liigutud.

Noori puudutavad tänapäeva suured teemad on kliimakriis ja keskkonnaprobleemid ülerahvastatud ja ületarbival planeedil. Seega võivad naiste suhtes tehtavad noomivad sõnumid sündide väiksele arvule viidates teenida hoopis vastupidist eesmärki.