JUHTKIRI | Nakkusohtlik Anneli Ott tuleb valitsusest minema saata

Peaks aga kaitse puuduma, on oht kultuuriministri käitumisest lubamatult kõrge. Valitsuse ainsa liikmena keeldub ta laskmast end koroonaviiruse vastu pookida. Seega on tõenäosus, et minister korjab üles nakkuse ning tekitab halvemal juhul mitmeid koldeid märkimisväärne. Peab ta ju ametikohustuste pärast paljude inimestega suhtlema. Ühel hetkel realiseerub risk peaaegu kindlasti.