KOLUMN | Margit Adorf: olen elanud nii, et asju ei kogu, aga viimased kriisiaastad on minulegi mõjuma hakanud

Mäletan, et lastena me ikka teadsime seda, et igasugu granaate ei maksa näppida ja metsas võib pommi otsa sattuda, kuskile vett täis tunnelitesse ei tasu ronida, neid ikka oli siin-seal, näiteks oli üks tunneliava meie lasteaia hoovis. Ja muidugi räägiti meile sellest, kuidas kuskil mõni laps käest või jalast pommi näppides ilma jäi. Hea, kui mitte peast.