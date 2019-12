AUTORIKÜLG | Vilja Kiisler: õnnelikuks, ja kohe! Miks eneseabiraamatud ei aita?

Õnnelikult elamise raamatuid on poed piripardani täis, kõiketeadev internet on õige elamise juhendeid tulvil, enesearendamise koolitusi leidub igale maitsele. Ent paradoksaalsel kombel ei paista see kõik inimeste hädasid mitte leevendavat, vaid hoopis süvendavat. Ikka on maa külmunud, kärss kärnas ja kevad kaugel.

Jumal küll, ja nüüd tuleb veel see aastavahetus, aga mina pole veel ikka õnnelikuks saanud! Kõik teised on minust vähemalt kümme korda õnnelikumad. Isegi naabrid, kuigi ma neid ei tunne. Kõigil läheb paremini kui minul. Vabastava hingamise koolitusele ei jõua ennast enam kirja panna, aga mingi lühike õpetus, kuidas aastavahetuseks vormi saada, peaks ju ikka olemas olema? Viis asja, mida ma pean tegema, et mul oleks tore aastavahetus, äkki on see Delfi naistelehes kirjas? Kuskil peab ju olema ja pikka juttu pole mul enam aega lugeda!