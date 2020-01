Erki Pärnoja: suudan fännata muusikuid ja kunsti taas sama kirglikult nagu teismelisena

Uuel plaadil võib esimest korda kuulda sind laulmas ja sellel laulab ka sinu abikaasa Anna Pärnoja. Kas järgmisel plaadil laulavad juba teie lapsed?



Olen üsna kindel, et see hetk tuleb. Tütar ilmselt esmajoones. Marta on praegu viie ja poole aastane suur laululind. See on tema jaoks väga loomulik. Kui Annaga stuudios tehtud katsetusi laseme ja neid arutame, siis on lapsed paratamatult selle kõige sees. Me ei plaani teha mingisuguseid jõulisi liigutusi, ühtegi ringi pole me teda veel pannud ega klaveri taga lugusid õpetanud, vaid ootame, millal ta ise soovi avaldab. Tegelikult mängib ta lugudele väikese Rootsi kabinetklaveri peal juba kaasa. Ta leiab ise noodid, mis sobivad, ja hakkab looma.

Aga poeg?



August on praegu nelja-aastane, ta on rütmilisem ja väga mõjutatud räpivoolust. Ta ise on tohutult elav ja füüsiline, ilmselt kõige vitaalsem inimene, keda ma näinud olen. Tants ja rütm on tema teema.