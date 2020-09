On septembrikuu teise nädala teisipäev, mil sõidan Tallinnast paarkümmend kilomeetrit eemale, et näha, kas internetist silma hakanud maa-alune tempel on tõepoolest olemas. Kuuldavasti olla seal juba aastaid tasapisi arenemas midagi altarilaadset. Ei tahaks uskuda, et midagi sellist meie maises-materiaalses maailmas kaua puutumatuna püsib.