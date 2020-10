„Täna saame kokku sellepärast, et Draamateatril on sünnipäev!” rõhutab näitleja Guido Kangur (64) põhjust, miks ta on usutlusega pika veenmise peale nõustunud. Kuigi tema hoiakust kumab ikka veel tuntavalt tõnissonlikku suhtumist „oleks teadnud, oleks kodunt ära läinud”, võtame lõpuks istet Radissoni hotelli baaris – just selles hotelli katusebaaris korraldasid Guido ja tema abikaasa Pille aastaid džässiklubi ning seetõttu seovad teda Radissoniga soojad tunded.