Sõna „multitalent” on Hanna Martinsoni (27) arvates veidi nõme, ent ta tunnistab ka ise, et tegelikult sobib see tema iseloomustamiseks väga hästi. Hanna on laiemalt tuntud saatest „Su nägu kõlab tuttavalt” ja filmist „Must alpinist”, kuid ta ei pea end lauljaks ega näitlejaks. Kolm aastat tagasi reklaamikirjaniku ehk copywriter’ina alustanud Hanna töötab loovagentuuris Age Creative sotsiaalmeedia spetsialistina. Teda võib kohata üritusi juhtimas ja peale selle tegi ta hiljuti debüüdi kohtingusaate „Karvased kosilased” saatejuhina. Tal on üle 18 000 jälgija, tänu millele võib teda nimetada ka Instagrami mõjuisikuks.

Juba viis aastat peamiselt taimset kraami sööv Hanna ei lõpetanud lihasöömist seetõttu, et talle liha ei maitse.