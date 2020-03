Jaapanisse!

Juba teist nädalat võib teleekraanil näha Kristjan Jõekalda ja Teet Margna Jaapani seiklusi. Kaks kanget näitavad ka Jaapani kordumatut toidukultuuri, väga tähtsat osa Jaapani olemusest. Teleri taga istujal paneb see suu vett jooksma, nii et ta hakkab internetist Jaapani toidukohtade asukohti uurima. Üks selline asub Tallinna mereäärses Sadama asumis Poordi tänaval steriilse ja suurte klaasakendega büroomaja alumisel korrusel. Washoku (jpn Jaapani köök) on minimalistliku sisekujundusega restoran, kus sisenejat tervitatakse sõbraliku naeratusega. Teenindus on kiire: toitude ooteaeg jääb veerandtunni sisse ja kõik tellitu, nii eel- kui ka põhiroad, tuuakse lauda ühel ajal.