Aasta alguses otsustas president süldibändi liikmetele Jüri Vlassovile ja Mihkel Smeljanskile anda teenetemärgid.

Sellega on hoopis huvitav lugu! Ma ei tea siiamaani, miks ma selle olen saanud, mille eest ja kes mu esitanud on.

Oli see suur üllatus ka teile?

Muidugi oli suur üllatus. Meile mõlemale oli. Ordenipäev oli üldse üks suur üllatus. Hommik hakkas surmaga ja edasine tseremoonia oli rohkem suunatud sellele. See oli väga eriline ordeni saamine. Aga tõesti, mille eest?! Siiamaani on küsimus õhus.

Oleksin ma olnud üksi ordenisaajate hulgas, siis võiks arvata ei tea mida. Aga kuna olime mõlemad Smeljanskiga, siis jääb ainult üle arvata, et need anti Trio eest. Ikka kisub sinnakanti. Mis me ära tegime, seda kirjas pole. Rahva lollitamise eest siis saime? (Naerab.) Marju Länik sai ka meie kõrval teenetemärgi – ilmselt laulmise eest, seal muid variante nagu eriti pole. Aga meie puhul võiks veel arvata, et äkki teater või… Pigem vist ikka Trio.

Mihkel Smeljanskiga seob teid terve elu.

Jah, Mihkliga hakkasime tihedamalt läbi käima 16-17-aastaselt, kuigi koolis tundsime ammu enne juba.

Kui suured sõbrad olite Mihkliga väljaspool lava?

Ütleme nii, et suur sõprus oli enam-vähem selleni, kuni hakkasime uut Triot tegema ja ta uuesti abiellus. Kuskil sealtmaalt alates puutusime kokku ainult esinemistel. Enne olime küll nagu meri ja tuul, perse ja särk, sukk ja saabas.