Endine poliitik Kaido Kama (62) on end Võrumaa metsade vahele nii ära peitnud, et kui GPS-i järgi tulla, jääks madalama põhjaga autoga kinni. Oodatud külalised juhatatakse kohale aga ringiga. Ühest ristist natuke „kirde suunas”, veel poolteist kilomeetrit mööda metsa ja olemegi taluõues, kus eri sajandid üksteist embavad. Töökindel muruniiduk, trimmer, kõrge põhjaga auto – ja vanaaegne vändaga kaev. Suitsusaun pisikese veesilma kõrval.

Väikese metsatuka tagant kappab ligi kolm hobust, lootes leivakontsu saada. Nad on oma leiva ausalt ära teeninud. Kui vaja metsast puid või muidu midagi raskemat vedada, pannakse nad pikema jututa vankri ette.

Liivakingu talu peremees tervitab meid akna peal suitsu tehes. Kaido Kama on üks esimesi nimesid, mis meenub, kui mõelda Eesti vabariigi iseseisvuse taastamisele. Eesti Komitee ja põhiseaduse assamblee liige, parlamendiliige. Kirglik poliitik, kes kunagi Mart Laariga tülli minnes Isamaa ukse pauguga kinni lõi, enda loodud Parempoolsete seas parlamenti kandideeris, sinna sisse sai ja siis mandaadist loobus. Ta on olnud nii sise- kui ka justiitsminister, peaministri ja riigikontrolli nõunik. Isegi ajakirjanik. Kuid süda tuksub tal samas rütmis Karula rahvuspargi ja Eesti loodusega.

Teel siia sõites ei näinud ma väga palju seda nukrat vaatepilti, mida kohtab mujal: paiku, kus veel hiljuti kasvas mets. Kui halb olukord siiski on?

See paistab ikka väga halb. Karula rahvuspark on üks viimaseid kaitsealasid Eestis, kus veel lageraiet ei tehta, kuid Lahemaal ja muudes kaunites kohtades metsad juba kukuvad. Mõtled küll, et nüüd on juba nii hull, et enam hullemaks minna ei saa, ja siis näed, et tohoh – saab ikka veel hullemaks minna küll. Kui vaatame, kui noored ja peenikesed metsad praegu sae alla lähevad... Olen olnud nõukogude ajal metsamees ning siis poleks osatud midagi sellist unes ka näha.

Tahate tõesti väita, et praegu on hullem kui 1990-ndatel, kui tehti röövraiet ja valitses üleüldine seadusetus?

Jah, selles mõttes on hullem, et enam pole metsa röövraieid, sest see, mida varem nii nimetati, on nüüd tehtud seaduslikuks. Metsarüüste ja laastamine käib riigi heakskiidul.