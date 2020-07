Seejärel sõidab Gagliardi (57) lähedalasuvale staadionile, et lüüa kaasa muljetavaldavas vaatemängus. Ta liitub San Jose Earthquakesi (Maavärinad) jalgpallimeeskonna arvukate fännidega, kes lehvitavad kogu staadionil Eesti lippe justkui laulupeol. Mõni fänn lehvitab lippu terve mängu jooksul vahetpidamata. Tõsi, nii mõnelgi lipul on värvid tagurpidi, valge triip ülalpool.

„See on lihtsalt teadmatusest,” ütleb Don Gagliardi. „Nad ei tea, mis värv peab ülal olema.”

Kas tagurpidi või mitte, pole mingit kahtlust – värvid on õiged. Mõõdud on õiged. Need on ehtsad standardmõõdus Eesti rahvuslipud. Meeskonna ja Eesti lipu värvid on identsed. Isegi sinise värvi toon on üks ühele sama.

Ent kuidas võttis Earthquakes omaks 11 000 km kaugusel asuva riigi lipu? Riigi, millest suurem osa fänne teadis kas väga vähe või üldse mitte midagi?