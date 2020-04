Kersti Kaljulaid: vaadake minu CV-d. On see kuidagi planeeritav? No ei ole

President Kersti Kaljulaid (50) on valmis kõnelema, et lastel kodutöid teha ei aita nende peres keegi ja et side tema Nõmme kodus on lausa kujuteldamatult kehv – mõnes majanurgas ei saa isegi telefoniga rääkida. Keerulisemaks läheb siis, kui tahta teada saada, missugused plaanid on Kaljulaidil tuleva aasta presidendivalimisteks. Kandideerib, ei kandideeri? Kes lugeda oskab, lugegu ridade vahelt – seal on kõik kirjas.

Kes seekord lihavõtete ajal lastega koos mune värvis, teie või abikaasa?

Mina. Valge- ja mustakirjud munad olid meie 15-aastase poja koolitöö. Üks oli koerapildiga – tegelikult jänese pildiga, nagu laps mulle ütles –, ja teine oli optiline kunst. Sibulakoortega värvimine on aga alati olnud minu monopol – kui selliseid mune majas pole, siis järelikult pole mul seekord aega olnud.

Pärast üht ülesastumist teles kirjutas Mart Juur sotsiaalmeedias: „Ma vaatan, et president on kah ise endal tukka lõiganud. Või siis lõikasid kantselei poisid.” Kumb on õige?

No jäägu mõni asi väikeseks saladuseks ka.