Maie on 50-ndates hambaarst, kolme lapse ema ja ühe lapse vanaema. Ta on rõõmus, et on siiani üsna terve inimene, kes on elule kõikide õppetundide eest tänulik. Arstina ja Kose Hambaravi omanikuna on Maie andnud patsientide ravisse oma hinge ja südame, seda juba 30 aastat. Praegu on Maie elu ja eneseteostus seotud Nabala mõisaga. Foto: Ilmar Saabas