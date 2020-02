Kokandushuviline Inger tegi meeldiva avastuse

Ühe meeldejäävamaid söögielamusi sai Inger eelmisel aastal Hiinas, kus ta proovis esimest korda ehtsat Hiina toitu. Nimelt valiti ta Chengdu muusikafestivalile Tallinna esindama. Koos teistest riikidest pärit artistidega anti kümnetele tuhandetele inimestele neli kontserti, mis kõik soojalt vastu võeti. Väljas söömas käies sai Inger aru, et see, mida Eestis Hiina toidu nimetuse all pakutakse, erineb sealsetest roogadest märkimisväärselt. „Nad kasutavad väga palju erisuguseid vürtse ja muid hiinapäraseid komponente, mis eestlase jaoks on ikka täiesti teine maailm. Mulle küll väga maitses, aga päris terve elu ei tahaks seda toitu süüa,” muheleb Inger. Eriti meelepärased olid desserdiks pakutud frititud riisipulgad, mida kasteti siirupitaolisse ollusesse.

„Samal ajal oli seal väga palju leotatud ja vettinud köögivilju, mida oli maitsestatud erisuguste maitseainetega. Proovisin neid, aga ohoo-efekti need ei tekitanud."