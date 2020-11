Hakatuseks loodi 1990. aasta lõpus AS N-Terminaal (hilisema nimega AS N-Terminal Grupp), mis sai Muuga sadama lääneosas 150 000 rubla eest 25 aastaks rendile tühja maariba. Sinna hakatigi uut naftaterminali rajama. Esialgu oma jõuga, kuid peagi veenduti, et sellest ei piisa ja vaja oleks investorit.