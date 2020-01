Alati energiline, reibas ja rõõmsameelne treener, saate- ja õhtujuht Liina Randpere (36) on isetegemise meister. Kardinad, diivanipadjad, terrassimööbli katted, arvukad riiulid, värvilised toolid, suur söögilaud – kõik on perenaise enda tehtud või tema renoveeritud. Kuid peale mööbli ja kodutekstiili valmivad Liina käe all ka hõrgud road.

Nädala sees keedab Liina oma neljaliikmelisele perele suppi, tavaliselt kohe suure potitäie, et jätkuks mitmeks päevaks. Viimane oli isetehtud frikadellidega supp, lähipäevil on kavas püreesupp terrassil ootavatest kõrvitsatest. „Supp on ka väga hea dieedinipp,” ütleb Liina.