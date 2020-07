Üht ETV hittsaadet „Ringvaade” on Reikop nüüdseks teinud 11 aastat, algul koos Anu Välba ja viimased aastad Grete Lõbuga. Kuigi saade on läbi aegade populaarsust nautinud, on vahel spekuleeritud, milline võiks olla Reikopi järgmine, võib-olla märksa isiklikum teleprojekt. „Ma siiski loodan, et mu karjäär „Ringvaates” jätkub,” ei näe Reikop soolosaate järele veel vajadust. „USA vestlussaate staar Larry King tegi oma saadet järjepanu 30 aastat. See töö on iga päev otsekui uus, kui tunnine saade tuleb igal hommikul uuesti nullist kokku panna.”

Reikopi sõnul võlgnebki ta oma professionaalsuse kauasele ja pidevale otsesaate juhtimisele. „Vahel küsitakse minult nippi, et otse-eetris usutav ja hea olla. Siin saan jagada ühtainsat soovitust..."