Lapsena ei tulnud Katil pähegi oma soo üle järele mõelda. 14-15-aastaselt muutus see tähtsaks ja poisiks peetud Kati hakkas järjest selgemini märkama, et ta on tegelikult tüdruk. Aga kuna tal sellest kellegagi rääkida ei olnud, siis selgitas ta oma tunnet endale niimoodi: seda tahavad ju kõik poisid, sellest ei ole lihtsalt kombeks rääkida. Selline seletus sobis talle päris pikalt. Ei tema vanemad, õde, vend ega lähim sõber märganud kunagi, et Katiga oleks midagi teistmoodi. 15 aastat tagasi ei kõneldud soo korrigeerimisest siinmail teab kui palju. Ei kõnelda praegugi, sest teema puudutab ju väheseid, alla 1% rahvastikust.

Tasapisi hakkas Kati internetist asja uurima ja sai teada, et inimesed, kes ennast temaga ühtemoodi tunnevad, on täitsa olemas. Veel enam, nende aitamiseks on ette nähtud hulk tegevusi kuni selleni välja, et sündides saadud keha viiakse tegeliku identiteediga vastavusse. Enne täisealiseks saamist ei astunud Kati oma uue elu suunas ühtegi reaalset sammu, kuigi koduseinte vahel kleiti kanda või end üles lüüa ei keelaks ju keegi.

Esimest korda kandis Kati naiseriideid ühel halloween’i peol.