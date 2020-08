„Iga kolmas suutäis, mida sööme, jõuab meieni tänu tolmeldajatele. Tolmeldamist vajavad paljud puu- ja köögiviljad ning marjad. Kui mesilased kaoksid, siis muutuks ühekülgsemaks ka lehmade toidulaud ning väheneksid piimasaagid, vähem saaks toota juustu, jogurtit, jäätist. Ka lihatoodang väheneb, sest loomasööda hulk väheneb,” räägib Läänemaa mesindustalu Mesikuma peremees Andres Tamla (35). „Mesilasteta kaoksid paljud meie lemmiktoidud ja teiste hind tõuseks taevasse. Mesilasteta maailm oleks maitseta, värvita, lõhnata, ühekülgsem ja toitainevaesem.”

Andres on lapsest saadik vanavanemate talus mesilastega tegelenud. Pärast vanaisa surma on aastate jooksul saanud mõnest tarust mitukümmend –150 pere suurune mesila, kus mesilinde on seitsme miljoni ringis. Andres on käinud suures Soome mesindustalus ametisaladusi õppimas ja lõpetanud Olustvere kooli mesinduse eriala. Nüüd käivad selle kooli õpilased tema juures praktikal.