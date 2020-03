Mida karantiiniajal lauale panna? Evelin Ilvese kolm lihtsat retsepti

Evelini 17-aastane tütar ja koer on praegu maakodus ning ta on oma Tallinna kodus üksinda. „Alguses ei tundunud ühele inimesele toidu tegemine olevat eriti inspireeriv ettevõtmine, kuid sain ruttu aru, et see on tore iseendaga aja veetmise viis. Isegi üksinda lauda istudes on hoopis toredam tunne, kui toit on ilus, värviline ja kenasti serveeritud, laud kaetud ja küünal põlemas.”

Koroonakriisi tõttu pole Evelin midagi varunud, sest külmikus ja purkides on enda tehtud kraami küllaga. „Olen kolm aastat kodurestorani pidanud ja seega harjunud varusid soetama. Olen igasugu hoidiseid teinud. Minu jaoks on loomulik, et meisterdan köögis kõik nullist valmis. Viimasel aastal on isegi või omatehtud. Sügavkülmas on mul hulk Hiiumaalt korjatud metsamarju ja mitut sorti seeni, mõni liha ja kala.”