Midagi enamat kui puder. Kolm hõrku tatrarooga

Eelistan kasutada toortatart, mis on mahedama maitsega ja mida söövad ka need, kellele muidu n-ö tavaline ehk pruun tatar on vastunäidustatud. Vahe tuleb sellest, et kestade eraldamiseks ei ole toortatratangu kuumutatud, seetõttu on selle värv helerohekas-hallikas ja maitse kirbe nüansita. Pealegi on toortatral suurem toiteväärtus.

Tatratangu tasub enne keetmist pisut vees leotada ja enne keetmist või hautamist sõelal läbi loputada. Samuti võib tangu eelmisel õhtul läbi kuumutada ja siis hauduma panna, et hommikul ärgates kohe soe tatar võtta oleks.

Seekord on pakkuda lihtsad toitainerikkad road. Lisandiks sobivad suurepäraselt idud, mis on vitamiiniküllased ja mida on poodides praegugi kogu aeg saada. Juba on saadaval ka kevadekuulutaja karulauk ja umbrohud (nt naadilehed), millega samuti võimalik toitudele vitamiine lisada.