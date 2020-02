Kodumaa sünnipäev on suurepärane põhjus, et suu magusaks ja käed jahuseks teha. Seekord on välja pakkuda kaks imehead kooki, milles on sees ka meie traditsiooniline rukkileib. Leib võib olla nii värske kui ka juba kuivanud, st koogi küpsetamine on suurepärane võimalus tahkunud leiba ära kasutada. Soovitan nende retseptide puhul tainasse lisada klassikalist seemneteta musta (täistera) rukkileiba. Kõige lihtsam on see ühtlaseks puruks töödelda köögikombainis.