MÜÜTI MURDVAD FOTOD | Naised köögis vol 2.

Me kõik kanname eri rolle ja täidame iga päev erisuguseid kohustusi. Jagame oma elu kodu, töö ja veel kõikvõimalike maailmade vahel. Mõnikord on need eraldusjooned selged, mõnikord ristub kõik. Aga me kõik satume ka tõepoolest päris tihti kööki.



Portreesari „Naised köögis” on teine osa mängulisest fotoprojektist, mille mõte sündis lihtsast ja iganenud stereotüübist, et naise koht on köögis.