Naine, kes kokkab Michelini restorani asemel Kalamaja köögis

Tartu ülikoolis kommunikatsiooni õppinud ning kümmekond aastat turunduse- ja suhtekorralduse valdkonnas töötanud Egle otsustas Inglismaale minna spontaanselt, kui nägi sotsiaalmeedias teadet, et eestlasest moelooja Roberta Einer vajab abi Londoni moenädalal. Koostöö andeka disaineriga kestis mõne kuu ja enne selle lõppemist hakkas väiksest peale köögis toimetamist armastanud Egle ringi vaatama, kas õnnestuks tööd saada toiduvaldkonnas.

Egle oli varem küll lootnud, et ehk saab kokakooliunistus teoks just Londonis, aga sinna elama minnes ei näinud ta selleks veel võimalusi, kuna mainekad erakoolid nagu Cordon Bleu või Leiths olid kaugelt liiga suure õppemaksuga. Kõrgelt hinnatud Leithsis käis ta siiski ühepäevasel koolitusel, mis muutis ta elu. Briti kuulsa koka ja toiduajakirjaniku Florence Knighti juhendamisel valmis Eglel kolmekäiguline õhtusöök. „Seda tehes tundsin väga selgelt, et peaksin julguse kokku võtma ja leidma viisi, kuidas toiduga leiba teenida. Edasi hakkasid asjad minema justkui iseenesest."