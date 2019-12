Wasa restorani astujat tervitavad minimalistlikult maitsekas atmosfäär, palju ruumi ja maast laeni aknad, mis loovad keset talvist pimedust õdusa olemise. Tänavapoolse akna ääres lauas istudes saab nautida suvepealinna vaikust ja tunda rõõmu väikelinna hooajavälisest rahust.

Menüüd avades kukub selle vahelt välja teinegi voldik: peale tavapäraste restoranitoitude pakub Wasa tänavatoiduvalikut, mis on hea variant näiteks lõunaeineks. Ainus, mis negatiivse poole pealt silma torkab, on see, et veganite ja taimetoitlastega pole menüüs just eriti palju arvestatud. Ent Pärnule kohaselt on meretoidulistele mõeldud valik korralik.