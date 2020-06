Rahvusvahelise maleeliidi ukse lõi noor Keres lahti pauguga. Olles selleks ajaks oma esimesed korralikud võistlustulemused kirja saanud, pääses ta 1938. aastal osalema Hollandis sealse raadioettevõtte AVRO korraldatud suurturniiril, mida on tagantjärele koteeritud vaat et üldse ajaloo üheks tugevamaks maleturniiriks. Said seal ju osaleda üksnes tugevamatest tugevamad mängijad – peale tõusva tähe Kerese veel valitsev maailmameister Aleksandr Alehhin (Prantsusmaad esindanud venelane), varasemad maailmameistrid José Raúl Capablanca (Kuuba) ja Max Euwe (Holland), tulevane maailmameister Mihhail Botvinnik (NSV Liit), USA tippmaletajad Reuben Fine ja Samuel Reshevsky ning Tšehhoslovakkia võimekas maletaja Salo Flohr.

Seda rohkem tuleb hinnata, et niisuguse superturniiri võitjaks osutus Fine’i ja Botvinniku ees just Eesti sportlane, pannes aluse oma pikale pürgimisele maleuniversumi kõrgeimasse tippu, maailmameistri troonile.