Peene huumorimeelega härrasmees. 90-aastasena lahkus karikaturist Hugo Hiibus

Karikaturist Heinz Valk tutvus Hugo Hiibusega 1950. aastate lõpus, kui taasavatud Pikri toimetus neid kokku viis. Valk oli enda väitel alles ERKI-st tulnud juntsu, Hiibus seevastu juba tunnustatud humorist.

„Muidugi ma vaatasin talle alt üles, ta käitus väga soliidselt, väljapeetult, aga samas sõbralikult ja toetavalt,” mäletab Valk. „Mingist seisusevahest ei teinud ta kunagi välja.”

Kuigi ERKI tudengite käekiri erines vana kooli meistrite omast, suhtus Hiibus nende kavanditesse alati soosivalt ja oli pigem mentori rollis. „Pikri toimetuses oli kombeks, et kord kuus tulid kõik karikaturistid kokku ja laotasid oma kavandid piljardilauale ning toimetus valis välja, millised ajakirja sobivad,” meenutab Valk. „Hugo ütles ikka vahel soosivalt, et näe, see Valgu pilt on päris vaimukas. Talle meeldis meie, noorte impulsiivsus ja julgus.”