Ettevõtja ja režissöör Peeter Rebane (46) valib kohtumiskohaks Solarise Komeedi kohviku. See on üks väheseid ärisid, kus tal on Eestis veel osalus. Hoolimata sellest, et äride Eestist minemaviimise põhjus on valitsuse „väärakaid” siunav poliitika, õhkub Rebasest mõtlikku leebust, mis otsib head igas inimeses, isegi neis, kes teevad kurje tegusid ja teistele meelega haiget.

Eelmise aasta novembris teatasite, et müüte oma Eesti ärid maha ja viite siinsed investeeringud minema – kuni sõbralikuma retoorika naasmiseni. Mis konkreetselt selle otsuse ajendas?



Sellele küsimusele vastamiseks tuleks vaadata laiemalt seda, mis on Eestis viimastel aastatel, eriti viimasel aastal toimunud. Jutt käib muidugi „uuest normaalsusest”, sellest, kuidas mõned uue valitsuse ministrid teiste inimeste kohta arvamust avaldavad. Aktsepteerin ja respekteerin igati nende õigust oma arvamusele. Neil on õigus seisukohti omada ja nende järgi elada ning ei ole minu asi öelda, mis on õige ja mis vale. Öelda, et kui on must, siis näita ust, ja et geid on väärakad, on nende põhiõigus.

Aga selle arvamuse oma võimupositsiooni ära kasutades ülejäänud ühiskonnale pealesurumine on vägivald. See tuletab mulle meelde lasteaeda: liivakastis sai toredasti koos mängida, kuni tulid need, kes andsid teistele vastu vahtimist ja viskasid liiva silma. Selline käitumine teeb hingele haiget hoolimata sellest, et neil on õigus oma arvamust avaldada.