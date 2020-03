Aasta esimestel kuudel on Andaluusia ilmselt üks Euroopa soojemaid kohti. Kevadiselt lokkav loodus, mägede vahel looklevad rajad – igati sobilik keskkond puumade jooksutamiseks. Katsesõidul sai ära proovida poolhübriidajamiga versioonid 125 hj Titanium X-i ja 155 hj ST Line X-i varustuses, mõlemad kuuekäigulise käsikäigukastiga.

Kui crossover’id tõesti peavad saama valdavaks autotüübiks, siis olgu need sellised nagu Ford Puma. Meeldivalt konkreetne vedrustus, ei mingit kaldumist-kõikumist kurvides, ent pole ka asjatult jäik ega raputav – isegi prooviauto 19-tollistel velgedel. Normaalseades roolisüsteem on küll ülikerge, kuid sportrežiimis saab see raskust parasjagu juurde ja Puma liigutab end täpselt nii, nagu juhi käsi juhatab.

Ja manuaalkäigukast! Väga täpne, kiire, mugav, heade ülekannetega...