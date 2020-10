Vastuluuraja prototüüp töötab siiani jõuorganites

„Reeturi” idee autori ja konsultandi Andres Anvelti sõnul ei ole pärast seriaali esilinastumist ükski Herman Simmi juhtumiga seotud inimene talle öelnud, et tundis end teleekraanilt ära. Tegemist on ikkagi meelelahutusega, mitte dokumentaalsarjaga.

„Küll aga on tuttavate seltsis olnud lõbusaid lõõpimisi „Kas see on tema?” ja „Kas see olen mina?”,” märgib Anvelt.